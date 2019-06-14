Московский зоопарк запустит видеотрансляцию из вольеров панд

СЕГОДНЯ 09:19 2019-06-14T09:19:30+03:00

За пандами в Московском зоопарке можно будет следить онлайн. Фото Сергей Фадеичев/ТАСС

Посмотреть за животными онлайн можно будет с 1 июля

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Московский зоопарк запустит трансляцию из вольеров больших панд, которых в конце апреля привезли в зоосад. Как отмечается на портале мэрии и правительства Москвы, такая возможность появится с 1 июля.

«В Московском зоопарке установили восемь видеокамер в вольерах панд, - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу. - Прямая трансляция из павильона "Фауна Китая", в котором с недавних пор обитают бамбуковые медведи по кличке Жуи и Дин-Дин, начнется 1 июля».

На портале отмечается, что камеры будут фиксировать сеансы кормления панд, их игры и тренинги с ухаживающим за животными персоналом в круглосуточном режиме.

Самец Жуи и самка Диндин поселились в Московском зоопарке в конце апреля. Животных передал на временное содержание Китай. Панды будут находиться в столице 15 лет.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в 7 июня организованы специальные сеансы для посещения павильона “Фауна Китая”, где содержатся панды. Из-за большого количества посетителей было принято решение ввести систему предварительной регистрации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713567" frameborder="0"></iframe> Панды в Московском зоопарке.Ну до чего же они очаровательные! В Московском зоопарке появилась парочка гигантских панд из Китая

ИСТОЧНИК KP.RU