2019-06-14T09:19:30+03:00
Общество

Московский зоопарк запустит видеотрансляцию из вольеров панд

Посмотреть за животными онлайн можно будет с 1 июля
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
За пандами в Московском зоопарке можно будет следить онлайн. Фото Сергей Фадеичев/ТАССЗа пандами в Московском зоопарке можно будет следить онлайн. Фото Сергей Фадеичев/ТАСС
Изменить размер текста:

Московский зоопарк запустит трансляцию из вольеров больших панд, которых в конце апреля привезли в зоосад. Как отмечается на портале мэрии и правительства Москвы, такая возможность появится с 1 июля.

«В Московском зоопарке установили восемь видеокамер в вольерах панд, - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу. - Прямая трансляция из павильона "Фауна Китая", в котором с недавних пор обитают бамбуковые медведи по кличке Жуи и Дин-Дин, начнется 1 июля».

На портале отмечается, что камеры будут фиксировать сеансы кормления панд, их игры и тренинги с ухаживающим за животными персоналом в круглосуточном режиме.

Самец Жуи и самка Диндин поселились в Московском зоопарке в конце апреля. Животных передал на временное содержание Китай. Панды будут находиться в столице 15 лет.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в 7 июня организованы специальные сеансы для посещения павильона “Фауна Китая”, где содержатся панды. Из-за большого количества посетителей было принято решение ввести систему предварительной регистрации.

Панды в Московском зоопарке.Ну до чего же они очаровательные! В Московском зоопарке появилась парочка гигантских панд из Китая

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саакашвили сравнил Украину с Нигерией
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза»
За Малышеву, назвавшую детей «кретинами» и «идиотами», вступились психиатры
В Совфеде прокомментировали слова экс-президента Хорватии об ущербе санкций против России
На Москву надвигается град, гроза и сильный ветер
Трамп по ошибке назвал британского наследника "принцем китов"
Востребованность медицинских работников выросла на 7,3 процента
В России в два раза вырос импорт девайсов для курения
Суд в США огласит приговор россиянину Олегу Тищенко 19 июня
Экс-депутат Рады рассказал о последствиях блокады Крыма для украинцев
Минюст готовит законопроект, позволяющий изымать незадекларированные доходы у чиновников
Минэнерго предлагает расширить льготы для бизнеса
Экс-президент Хорватии назвал катастрофичным ущерб от санкций против России
Сын Алибасова заявил о намерении вывезти отца на реабилитацию из России
Погода в Москве на 14 июня 2019 года: местами небольшой дождь
В России на дорогах скоростной лимит увеличат до 130 километров в час
Путин повысил зарплату судьям
Болтон назвал Зеленского надеждой на мир в Донбассе
Слуцкий: Россия не потерпит никаких ограничений в ПАСЕ
Военные США утверждают, что иранцы сняли неразорвавшуюся мину с борта танкера
Forbes опубликовал список самых богатых рэперов
Instagram восстановил свою работу после сбоя
В Конгресс США внесен законопроект о санкциях против "Северного потока-2"