Трамп по ошибке назвал британского наследника "принцем китов"
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп по ошибке написал на своей странице в «Твиттере», что встречался во время своего визита в Великобританию не с принцем Уэльским Чарльзом, а с "принцем китов".
Трамп по ошибке назвал британского наследника "принцем китов". Фото: соцсети
Вместо словосочетания prince of Wales (принц Уэльский) американский лидер написал (prince of Whales - «принц Китов»). На опечатку президента обратили внимание СМИ и многочисленные пользователи интернета. Сообщение главы Белого дома было доступно 24 минуты, прежде чем была обнаружена ошибка.
«Я встречаюсь и говорю с «иностранными правительствами» каждый день. Я только что встречался с королевой Великобритании, принцем Уэльским, премьером Соединенного Королевства, премьером Ирландии, президентом Франции и президентом Польши», - сказано в новом сообщении.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Дональд Трамп прибыл в Великобританию с государственным визитом 3 июня вместе со своей супругой Меланьей. Это уже второй визит главы США в Великобританию.
Трамп прилетел в Лондон с официальным визитом: И поехал в гости к принцу Чарльзу.
ИСТОЧНИК KP.RU