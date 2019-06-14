2019-06-14T09:49:23+03:00
Политика

Трамп по ошибке назвал британского наследника "принцем китов"

Вскоре твит президента США был удален и отправлен в новой редакции
Марина ВЕНЦОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп по ошибке написал на своей странице в «Твиттере», что встречался во время своего визита в Великобританию не с принцем Уэльским Чарльзом, а с "принцем китов".

Трамп по ошибке назвал британского наследника "принцем китов". Фото: соцсети

Трамп по ошибке назвал британского наследника "принцем китов". Фото: соцсети

Вместо словосочетания prince of Wales (принц Уэльский) американский лидер написал (prince of Whales - «принц Китов»). На опечатку президента обратили внимание СМИ и многочисленные пользователи интернета. Сообщение главы Белого дома было доступно 24 минуты, прежде чем была обнаружена ошибка.

«Я встречаюсь и говорю с «иностранными правительствами» каждый день. Я только что встречался с королевой Великобритании, принцем Уэльским, премьером Соединенного Королевства, премьером Ирландии, президентом Франции и президентом Польши», - сказано в новом сообщении.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Дональд Трамп прибыл в Великобританию с государственным визитом 3 июня вместе со своей супругой Меланьей. Это уже второй визит главы США в Великобританию.

Трамп прилетел в Лондон с официальным визитом: И поехал в гости к принцу Чарльзу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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