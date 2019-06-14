На Москву надвигается град, гроза и сильный ветер

СЕГОДНЯ 10:04 2019-06-14T10:09:57+03:00

Жителей Москвы предупредили в МЧС, что не стоит далеко уходить от дома

Изменить размер текста: A A

На Москву надвигается настоящий ураган. Град, гроза, дождь и сильный ветер – все это накроет регион в ближайшие часы. Экстренное предупреждение распространили в МЧС, призывая всех быть более осмотрительными и выбирать маршруты согласно указанной погоде, так как могут падать слабо укрепленные конструкции и ветки деревьев.

Порывы ветра будут достигать 15- 20 м/с, что является высоким показателем. Дождь из слабого очень быстро превратится в настоящий ливень, образуя под ногами огромные лужи.

Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными, возможно увеличение аварийности. Традиционно во время непогоды ухудшается пропускная способность дорог и на крупных московских транспортных артериях образуются заторы, сегодняшний день тоже не станет исключением.

Непогода продержится в столичном регионе до утра субботы, 15 июня. Тем кто собирается отправиться сегодня на дачу или уже находится у водоемов нужно помнить, что при грозе также нельзя купаться и ловить рыбу, пишет газета «Известия».

В утренние часы синоптики прогнозировали, что в течении дня температура воздуха будет держаться на отметке в 24 - 26 градусов, в области — 23–28 со знаком плюс. В ночь ожидается похолодание, показатели понизятся до плюс 12 - 15 градусов.

А совсем недавно столица буквально плавилась от жары. Виновник пекла – гигантский антициклон, который накрыл всю европейскую часть России и Скандинавию. Показатели превышали отметку в тридцать градусов.

КСТАТИ

Семь здоровых советов, как пережить жару

Как меньше страдать от температурных рекордов, комментируют специалисты (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU