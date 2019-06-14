В Совфеде прокомментировали слова экс-президента Хорватии об ущербе санкций против России

СЕГОДНЯ 10:07 2019-06-14T10:07:41+03:00

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков поддержал заявление бывшего президента Хорватии Степана Месича о том, что антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике его страны.

«Когда проходили выборы в Европарламент, мы услышали много правильных и здравых заявлений от европейских политиков относительно антироссийской санкций и тех действий, которые ЕС выстраивает против нашей страны", - приводит RT его слова.

Цеков подчеркнул, что было бы лучше, если бы подобные заявления делали действующие политики. При этом, сенатор отметил, что со стороны европолитиков звучит очень много предложений по налаживанию отношений с Россией, а также необходимости отмены санкционного режима.

«Те, кто продолжает санкционную политику, страдают больше, чем Россия. Мы уже давно подстроились под сложившуюся ситуацию и добились хороших результатов в вопросах импортозамещения», - подчеркнул он.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что бывший президент Хорватии Степан Месич заявил о том, что введенные против России санкции нанесли экономике Хорватии катастрофический ущерб. Он подчеркнул, что в стране нет ни одной компании, не пострадавшей от введенных против РФ ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU