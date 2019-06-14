Турция пообещала ответить США в случае введения санкций из-за С-400

СЕГОДНЯ 11:04 2019-06-14T11:04:16+03:00

Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара решительно настроена в вопросе приобретения систем и не намерена от них отказываться

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Анкара ответит Вашингтону в случае применения санкций из-за приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Если США начнут предпринимать негативные меры, то и у нас есть ответные шаги. Америка приняла ряд решений, мы не намерены оставаться беззвучными. Если к нам будет негативное отношение, то мы выступим с аналогичным ответом", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

Накануне, как ранее писал сайт kp.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт. Он подчеркнул, что руководство страны не собирается спрашивать разрешение "у кого бы то ни было", чтобы удовлетворить потребности страны в оборонной сфере.

Напомним, США считают, что приобретаемые Турцией российские ЗРС С-400 представляют угрозу для истребителей пятого поколения F-35, в связи с чем Вашингтон может ввести санкции в адрес Анкары.

ИСТОЧНИК KP.RU