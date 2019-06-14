2019-06-14T11:50:51+03:00
Политика

Совет Евросоюза не будет обсуждать санкции против России за выдачу паспортов жителям Донбасса

ЕС мог ввести ограничительные меры против Москвы 17июня
Марина ВЕНЦОВА
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Совет Евросоюза не будет обсуждать санкции против России за выдачу паспортов жителям ДонбассаСовет Евросоюза не будет обсуждать санкции против России за выдачу паспортов жителям ДонбассаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Главы внешнеполитических ведомства 28 стран - членов Европейского союза на заседании 17 июня в Люксембурге не будут обсуждать вопрос введения новых санкций против России в связи с выдачей российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил в пятницу в Брюсселе представитель Евросоюза в преддверии этой встречи.

"Этот вопрос сейчас не входит в повестку дня совета", - приводит ТАСС его слова.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в связи с этим призвал страны-партнеры ввести дополнительные санкции против РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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