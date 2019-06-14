2019-06-14T12:16:56+03:00
Политика

Президент Ирана назвал США угрозой ближневосточного региона и всего мира

Хасан Роухани вновь заявил об агрессивных внешнеполитических подходах Вашингтона
Марина ВЕНЦОВА
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Президент Ирана Хасан РоуханиПрезидент Ирана Хасан РоуханиФото: REUTERS
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Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Соединенные Штаты своей агрессивной политикой угрожают безопасности ближневосточного региона и всего мира.

"Правительство США в течение последних двух лет, нарушая все международные правила, используя финансовые и военные возможности, реализует агрессивные подходы и представляет серьезную угрозу региону и миру", - заявил он в пятницу, 14 июня, в Бишкеке, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

При этом Роухани подчеркнул, что Вашингтон принуждает международное сообщество к нарушению резолюции Совета Безопасности ООН о нормализации торговых отношений с Ираном. Кроме того, иранский лидер отметил, что Тегеран выполнил все свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), однако, несмотря на это, США в одностороннем порядке вышли из соглашения.

Напомним, что в начале мая прошлого года Трамп объявил о выходе Вашингтона в одностороннем порядке из так называемой ядерной сделки, заключенной между Ираном и Россией, Китаем, Великобританией, Францией, Германией. Несмотря на это, как отметил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, Вашингтон рассчитывают, что Тегеран продолжит соблюдать СВПД по иранской ядерной программе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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