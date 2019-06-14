2019-06-14T12:20:07+03:00
Общество

В Москве ограничили в родительских правах мать «девочки-маугли»

Ирина Гаращенко на несколько дней оставила дочку без воды, еды и в полной антисанитарии
Елена АКИМОВА
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Ирину Гаращенко ограничили в родительских правах. Фото: Сергей Фадеичев/ТАССИрину Гаращенко ограничили в родительских правах. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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В Москве суд ограничил в родительских правах Ирину Гаращенко, ту самую, которая заперла свою дочь в захламленной квартире. Пятилетняя Люба несколько дней сидела в грязной квартире без воды и еды.

Помимо того, что мать не будет участвовать в судьбе девочки, она должна выплачивать ей алименты. Сейчас малышка находится в одном из социальных учреждений столицы, а ее мать проходит лечение в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка», так как экспертиза признала ее невменяемой. Гаращенко страдает хроническим расстройством в форме остаточной шизофрении.

После прохождения лечения и улучшения состояния женщина сможет восстановиться в родительских правах, но произойдет это не в ближайшее время, сообщает телеканал «360».

Сайт kp.ru рассказывал, что девочку нашли в марте. Соседи позвонили в экстренные службы из-за непрекращающегося детского плача. На стук в дверь никто не открыл и тогда было решено вскрыть замок. Внутри ждала страшная картина: горы мусора и неухоженных ребенок. Несколько дней девочка была в полном одиночестве в антисанитарных условиях. Оказалось, что мать бросила дочь ради сожителя.

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Московские следователи разбираются в деталях шокирующей истории. Мы уже писали: накануне в московской квартире нашли девочку-маугли. 5-летняя Лида (имя изменено) не умеет говорить, дичится людей. Жильцы дома номер 134 по Ленинградскому проспекту уже много раз вызывали полицию, жалуясь то на странные запахи, которые доносятся из квартиры на 8 этаже, то на плач ребенка. Однако в ночь на воскресенье приехавший на очередной сигнал наряд полиции вызвал коллег из МЧС и попросил взломать дверь. От запаха, который ударил в лицо, некоторых даже вырвало. Трехкомнатная квартира под завязку забита гниющим мусором. На одной из куч лежала девочка (подробности)

Находящаяся в больнице девочка Маугли, "расстраивается, когда остается одна".

ИСТОЧНИК KP.RU

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