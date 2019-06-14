В Москве ограничили в родительских правах мать «девочки-маугли»

СЕГОДНЯ 12:20 2019-06-14T12:20:07+03:00

Ирина Гаращенко на несколько дней оставила дочку без воды, еды и в полной антисанитарии

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В Москве суд ограничил в родительских правах Ирину Гаращенко, ту самую, которая заперла свою дочь в захламленной квартире. Пятилетняя Люба несколько дней сидела в грязной квартире без воды и еды.

Помимо того, что мать не будет участвовать в судьбе девочки, она должна выплачивать ей алименты. Сейчас малышка находится в одном из социальных учреждений столицы, а ее мать проходит лечение в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка», так как экспертиза признала ее невменяемой. Гаращенко страдает хроническим расстройством в форме остаточной шизофрении.

После прохождения лечения и улучшения состояния женщина сможет восстановиться в родительских правах, но произойдет это не в ближайшее время, сообщает телеканал «360».

Сайт kp.ru рассказывал, что девочку нашли в марте. Соседи позвонили в экстренные службы из-за непрекращающегося детского плача. На стук в дверь никто не открыл и тогда было решено вскрыть замок. Внутри ждала страшная картина: горы мусора и неухоженных ребенок. Несколько дней девочка была в полном одиночестве в антисанитарных условиях. Оказалось, что мать бросила дочь ради сожителя.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697026" frameborder="0"></iframe> Находящаяся в больнице девочка Маугли, "расстраивается, когда остается одна".

ИСТОЧНИК KP.RU