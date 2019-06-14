2019-06-14T12:51:38+03:00
Спорт

ФИФА повысила рейтинг сборной России по футболу

Россия поднялась с 46-го на 43-е место в рейтинге ФИФА после побед над командами Сан-Марино и Кипра
Александр Уриевский
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Сегодня в активе российской команды 1436 очковСегодня в активе российской команды 1436 очковФото: REUTERS
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В опубликованном 14 июня новом рейтинге ФИФА сборная России поднялась на 43-е место. В начале апреля она была на три позиции ниже.

Сегодня в активе российской команды 1436 очков. У сборной Бельгии, которая сохраняет за собой лидерство — 1746 очков, второй идет команда Франции (1734), третьей — Бразилии (1681).

Движение вверх в рейтинге ФИФА сборной под руководством Станислава Черчесова связано с двумя домашними победами в рамках квалификации Евро-2020. Напомним, в начале июня сборная России сначала разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0, а потом обыграла сборную Кипра (1:0).

На две строчки вверх в рейтинге ФИФА переместились сборные Португалии (с 7 на 5) и Испании (с 9 на 7). Максимального прогресса добились команды Венгрии (42), Армении (97) и Малайзии (159) - каждая поднялась на девять позиций.

Топ-10 рейтинга ФИФА сегодня:

1 (1). Бельгия

2 (2). Франция

3 (3). Бразилия

4 (4). Англия

5 (7). Португалия

6 (5). Хорватия

7 (9). Испания

8 (6). Уругвай

9 (8). Швейцария

10. Дания

43 (46). Россия.

Следующий матч в рамках квалификации на Евро-2020 сборная России проведет 6 сентября на выезде против команды Шотландии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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