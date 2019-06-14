Володин поддержал инициативу изымать незадекларированные доходы у чиновников

СЕГОДНЯ 12:31 2019-06-14T12:31:34+03:00

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Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поддержал законопроект, который в настоящее время разрабатывается Минюстом, об изъятии у госслужащих денежных средств, законность получения которых они не смогут подтвердить. Об это сообщили в пятницу в пресс-службе нижней палаты.

Кроме того, там также отметили, что Володин дал поручение профильному комитету по безопасности и противодействию коррупции подключиться к работе по подготовке законопроекта с целью внесения его на рассмотрение уже в весеннюю сессию.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Минюст приступил к разработке законопроекта, позволяющего обращать в доход государства средства с банковских счетов госслужащих, легальность получения которых они не смогут подтвердить. Средства будут изыматься в том случае, если сумма превысит общий доход госслужащего и его супруги/а, и они не смогут доказать законность прибыли.

ИСТОЧНИК KP.RU