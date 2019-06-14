2019-06-14T12:56:40+03:00
В мире

В Варшаве оценили расходы на размещение еще тысячи американских военных

Глава оппозиционной партии Польши прокомментировал декларацию о сотрудничестве с США в сфере обороны
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Беспилотный летательный аппарат ВВС США MQ-9, которые закупит Польша Фото: ВВС СШАБеспилотный летательный аппарат ВВС США MQ-9, которые закупит Польша Фото: ВВС США
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Варшава должна будет заплатить большую цену за увеличение численности американских войск в Польше на тысячу военных. Соответствующие заявление сделал глава оппозиционной партии страны «Гражданская платформа» Гжегож Схетына.

«Тысячи дополнительных американских солдат за тяжелые миллиарды?», - прокомментировал он договоренность между Вашингтоном и Варшавой, отметив, что его партия внимательно рассмотрит это соглашение.

«Польша в отношениях с США должна быть союзником, а не клиентом. И власть действительно укрепляет безопасность страны, а не пропаганду», - добавил Схетына в своем комментарии, опубликованном в Twitter.

Напомним, по итогам встречи лидеров США и Польши - Дональда Трампа и Анджея Дудыбыла была подписана совместная декларация о сотрудничестве в сфере обороны. Президенты двух стран договорились о том, что Вашингтон отправит в Польшу эскадрилью американских разведывательно-ударных беспилотников, а также увеличит численность американских войск до 5,5 тысячи военных. При этом, инфраструктура для базирования будет оплачена Варшавой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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