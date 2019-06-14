2019-06-14T13:02:29+03:00
Политика

Минкульт Украины исключил Федора Добронравова из «черного списка»

Актер был внесен в этот список в 2017 году
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Минкульт Украины исключил Федора Добронравова из «черного списка»Минкульт Украины исключил Федора Добронравова из «черного списка»Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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14 июня министерство культуры Украины опубликовало новый список лиц, «угрожающих национальной безопасности страны». Сейчас в нем 147 человек, среди которых актеры, режиссеры, сценаристы и другие деятели культуры. Этот список формируется на основе обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины. В обновленном перечне отсутствует звезда «Сватов» Федор Добронравов.

Напомним, конфликт актера с Украиной начался в 2017 году. Тогда из-за многократного посещения Крыма ему закрыли въезд в Незалежную на три года. Однако в марте этого года суд признал это решение незаконным. Теперь Добронравов может беспрепятственно ездить на Украину, не опасаясь закона. Также был снят запрет на показ некоторых фильмов с участием актера. В частности, Минкульт Украины разрешил показ полюбившихся зрителям «Сватов». Премьера седьмого сезона сериала запланирована на 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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