2019-06-14T14:03:24+03:00
Политика

Новый Ил-76МД-90А приступил к летным испытаниям

Самолет уже успешно совершил первый полет
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
К летным испытания приступил Ил-76 нового поколенияК летным испытания приступил Ил-76 нового поколенияФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Новый серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А приступил к летным испытаниям. Техника, созданная в АО «Авиастар-СП», успешно прошла все обработки и была передана на аэродромный комплекс «Ульяновск-Восточный».

На предприятии сообщили, что самолет уже успешно совершил первый полет. Кроме того была проведена проверка устойчивости и управляемости воздушного судна. Оказалось, что работоспособность всех систем и оборудования в норме.

Предполагается, что после прохождения всех испытаний военно-транспортный самолет будет передан заказчику. Это будет уже третий самолет, построенный в 2019 году в рамках контракта с Министерством обороны России. Всего в 2019 году ведомству будут переданы шесть самолетов этой модификации, передает сайт телеканала «Звезда».

Отметим, что Ил-76МД-90А является вторым поколением известного Ил-76. Новая версия имеет более мощные двигатели ПС-90А-76.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин поручил чиновникам дать людям свободу в управлении своей пенсией
Роухани сообщил о необходимости более тесного взаимодействия Москвы и Тегерана
Врач из столичной больницы получил ожог роговицы из-за кварцевания помещения
Число претендентов на пост премьер-министра Великобритании сократилось до шести
МАК заявил об отсутствии необходимости дополнительных рекомендаций по повышению безопасности полетов
В Минздраве отреагировали на слова Малышевой о больных детях
Банк России понизил прогноз роста экономики страны
Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа начнутся в феврале 2020 года
МАК опубликовал отчет о катастрофе "Сухого Суперджета" в Шереметьево
В Самарской области студенты смогут пройти стажировку в ведущих компаниях страны
Британский спецназ намерен переориентироваться на борьбу с Россией
В Подмосковье электричка насмерть сбила женщину
Пожар на атакованном в Оманском заливе танкере Front Altair был потушен
Патриарх Кирилл призвал извлечь урок из конфликта вокруг храма в Екатеринбурге
Эксперты нашли новый вид мошенничества в WhatsApp
Курс евро снизился до 72,69 рубля
Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых
Зеленский назвал своей главной целью прекращение конфликта в Донбассе
Переговоры о депортации Бутиной в Россию могут начаться в ближайшее время