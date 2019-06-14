Новый Ил-76МД-90А приступил к летным испытаниям

СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-14T14:03:24+03:00

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Новый серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А приступил к летным испытаниям. Техника, созданная в АО «Авиастар-СП», успешно прошла все обработки и была передана на аэродромный комплекс «Ульяновск-Восточный».

На предприятии сообщили, что самолет уже успешно совершил первый полет. Кроме того была проведена проверка устойчивости и управляемости воздушного судна. Оказалось, что работоспособность всех систем и оборудования в норме.

Предполагается, что после прохождения всех испытаний военно-транспортный самолет будет передан заказчику. Это будет уже третий самолет, построенный в 2019 году в рамках контракта с Министерством обороны России. Всего в 2019 году ведомству будут переданы шесть самолетов этой модификации, передает сайт телеканала «Звезда».

Отметим, что Ил-76МД-90А является вторым поколением известного Ил-76. Новая версия имеет более мощные двигатели ПС-90А-76.

ИСТОЧНИК KP.RU