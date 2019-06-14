В Подмосковье электричка насмерть сбила женщину

СЕГОДНЯ 14:18 2019-06-14T14:18:14+03:00

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На станции Нара в городе Наро-Фоминск Московской области электричка сбила насмерть пожилую женщину. Об это в пятницу сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"На станции Нара Киевского направления электропоездом "Москва - Нара" смертельно травмирована женщина 1941 года рождения», - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что Балашихе электричка сбила человека. Мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте и не заметил приближающийся поезд. На место инцидента незамедлительно приехали сотрудники правоохранительных органов. К счастью, пострадавший остался жив, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU