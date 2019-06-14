Банк России понизил прогноз роста экономики страны

СЕГОДНЯ 14:46 2019-06-14T14:46:40+03:00

Регулятор считает, что вместо 1,2-1,7% ВВП РФ в 2019 году вырастет на 1,0-1,5%

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Центробанк РФ понизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) России в текущем году с 1,2-1,7% до 1,0-1,5%. При этом Банк России допускает в последующие годы повышение темпов роста экономики в зависимости от реализации национальных проектов.

"С учетом опубликованной Росстатом статистики по динамике ВВП в 2018 году - I квартале 2019 года Банк России снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году с 1,2-1,7 до 1,0-1,5%. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что Банк России понизил ключевую ставку до 7,5% годовых. Такое понижение произошло впервые с марта прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU