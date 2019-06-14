2019-06-14T15:11:53+03:00
Происшествия

МАК заявил об отсутствии необходимости дополнительных рекомендаций по повышению безопасности полетов

В Международном авиационном комитете опубликовали отчет о катастрофе в Шереметьево
Григорий ЛЕОРДА
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В катастрофе погибли 41 человек.В катастрофе погибли 41 человек.
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Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) опубликовав доклад о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево заревела, что дополнительных рекомендаций по повышению безопасности полетов не требуется. Причиной сбоя на рейсе Москва-Мурманск 5 мая стала молния.

"Предварительный отчет содержит поступившую на данный момент в комиссию по расследованию авиационного происшествия фактическую информацию, а также результаты расшифровки данных бортовых и наземных средств объективного контроля и видеоинформации, результаты законченных к настоящему моменту исследований и другие материалы. При поступлении дополнительной информации отчет может быть уточнен и дополнен", - отмечается в документе.

Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево после вынужденной посадки загорелся самолет "Сухой Суперджет". На борту лайнера находились 78 человек – 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате чрезвычайного происшествия погиб 41 человек. ЧП стало поводом для возбуждения уголовного дела за "нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU

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