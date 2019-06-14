2019-06-14T15:23:53+03:00
Происшествия

Врач из столичной больницы получил ожог роговицы из-за кварцевания помещения

41-летний врач обратился за медицинской помощью после обычной рабочей смены
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Мужчина жаловался на боли в глазахМужчина жаловался на боли в глазах
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Инцидент произошел 10 июня в Москве. Врач-травматолог Александр Маныч внезапно сам стал пациентом городской больницы N 36 имени Иноземцева. Поздно вечером 41-летний врач обратился за медицинской помощью после обычной смены на своей работе. Мужчина жаловался на боли в глазах, ему был поставлен диагноз: лучевой ожог роговицы и конъюнктива глаз.

- В больницу имени Ф.И. Иноземцева обратился 41-летний врач Александр Маныч с жалобами на боли в глазах. Мужчине диагностировали лучевой ожог роговицы и конъюнктива глаз. Как пояснил сам Александр, травму он получил на рабочем месте в травматологическом кабинете от включенной более двух часов кварцевой лампы. - сообщил КП источник в правоохранительных органах

Заявление мужчина писать отказался, однако полицейские все равно начали проверку по факту случившегося с врачом инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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