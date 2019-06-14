Умерла старейшая жительница Британии. Ей было 112 лет

СЕГОДНЯ 15:45 2019-06-14T15:45:22+03:00

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В Великобритании ушла из жизни старейшая жительница страны. Грейс Джонс скончалась в своем доме в графстве Вустершир. Об этом журналистам рассказала её дочь, 81-летняя Дейдру Макарти.

Несмотря на возраст Грейс до последнего дня была в отличной физической форме, всегда вела активный образ жизни. Однако секрет её долголетия далеко не в этом. Сама Джон Грейс видела его в ежедневном глотке спиртного. Она признавалась, что, начиная с 50 лет, каждый вечер неизменно выпивала рюмку разбавленного виски. Сначала это были разовые случаи, но, когда виски перед сном уже вошел в привычку, врачи порекомендовали ей не останавливаться. Якобы это стимулирует работу сердца.

Джон Грейса прожила не только долгую, но и весьма насыщенную жизнь. Она родилась в 1906 году и пережила две мировые войны, пять монархов и 26 премьер-министров, пишет издание Guardian. Замуж женщина вышла в 1933 году, и прожила вместе со своим избранником 53 года, вплоть до его смерти. Так же, как и с личной жизнью, Грейс повезло с работой. В молодости она была владелицей фабрики по производству дамских шляпок.

ИСТОЧНИК KP.RU