2019-06-14T15:29:38+03:00
Общество

Путин поручил чиновникам дать людям свободу в управлении своей пенсией

Система индивидуального пенсионного капитала получила одобрение президента, но с оговорками
Григорий ЛЕОРДА
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Владимир Путин поручил авторам законопроекта отказаться от "автоподписи".Владимир Путин поручил авторам законопроекта отказаться от "автоподписи".Фото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Правда с одной оговоркой: делать выбор о подключении к ней граждане должны самостоятельно. На "принудиловке" настаивали авторы законопроекта - Центробанк и Минфин. Правда там предусматривали возможность выхода из программы после подачи письменного заявления.

Об результатах встречи законотворцев с нашим лидером "Известиям" рассказали несколько ее участников. С их слов, юридическая часть законопроекта об ИПК уже готова. Документ после небольшой правки может быть внесен в Госдуму "если не в июне, то в июле". При этом источники издания уверяют в том, что необходимо донести до граждан информацию о позитивном влиянии ИПК на их будущую пенсию. Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что система поможет увеличить пенсии россиян на 20%.

Напомним, в Минфине сообщали, что в рамках ИПК вместе с подоходным налогом из зарплаты, возможно, будет вычитаться и взнос на накопительную часть пенсии. Величина взносов будет постепенно увеличиваться от 1% с заработка до 6%. От отчислений можно будет отказаться, в том числе можно будет и уменьшить их процент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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