Набиуллина: В мае цены на бензин в России выросли на 2,8%

СЕГОДНЯ 15:41 2019-06-14T15:41:18+03:00

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В мае цены на бензин в России в годовом выражении выросли на 2,8%, в ближайшее время ожидаются сдержанные темпы роста ее стоимости. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, в пятницу, 14 июня.

«В годовом выражении цены на бензин выросли в мае на 2,8%, и, видимо, в ближайшее время темпы их роста будут оставаться сдержанными», - сказала она.

Как писал ранее сайт kp.ru, в марте этого года вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что власти хотят попридержать цены на топливо, как минимум, до окончания «высокого» весеннего сезона. Тогда, правительство приняло решение продлить соглашение с нефтяниками до конца июня.

Напомним, предыдущее соглашение о заморозке цен на топливо действовало до 31 марта. Свою роль оно сыграло, поскольку с конца декабря по середину марта, бензин подорожал в среднем на 0,5%, несмотря на повышение НДС.

ИСТОЧНИК KP.RU