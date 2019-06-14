Глава Центробанка не исключает дальнейшее снижение ключевой ставки

СЕГОДНЯ 15:58 2019-06-14T15:58:08+03:00

Это может произойти на одном из трех ближайших заседаний совета директоров

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Центробанк может в ближайшее время еще раз понизить ключевую ставку. Такой вариант развития событий не исключает глава регулятора Эльвира Набиуллина. Об этом она сообщила на пресс-конференции.

"Мы сохранили подход к тому, что одно из ближайших заседаний - это одно из трех, условно", - приводит слова Набиуллиной РИА "Новости".

Напомним, в пятницу, 14 июня, Банк России на заседании совета директоров принял решение о снижении ключевой ставки - на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Понижения не случалось с марта прошлого года. Теперь, по идее, кредитные проценты должны уменьшить банки.

Напомним, ключевая ставка ЦБ - это важный показатель для развития экономики. Если ставка повышается, значит в Банке России боятся ухудшения. Если снижается - жди хороших новостей.

ИСТОЧНИК KP.RU