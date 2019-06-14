Самозанятые россияне смогут оплатить пенсионные взносы через приложение

СЕГОДНЯ 16:23 2019-06-14T16:23:00+03:00

Деньги в ПФР будут поступать через "Мой налог"

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Те, кто решил работать на себя и хочет самостоятельно формировать свою пенсию, смогут выплачивать взносы в Пенсионный фонд РФ через мобильное приложение "Мой налог". Такая возможность будет доступна для россиян принимающих участие в эксперименте по введению налога на профессиональный доход.

"Ожидается, что в мобильном приложении появится возможность отчисления взносов в ПФР для тех участников, кто хочет добровольно формировать пенсионные накопления", - пояснил глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин на заседании расширенной коллегии ведомства. Его слова приводит ТАСС.

По словам главы ведомства, самозанятыми назвались 108 тысяч россиян. Сумма уплаченных ими налогов составила 127 млн рублей.При этом большая часть отчислений (63%) поступает в консолидированный бюджет субъекта федерации. Остальное уходит в фонд ОМС.

Налоговый режим для самозанятых начал действовать с 2019 года. Пока лишь в тестовом режиме в некоторых субъектах федерации. Этот режим предусматривает отчисления 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. Но это касается лишь тех, кто справляется с работой сам. Без привлечения наемной силы.

ИСТОЧНИК KP.RU