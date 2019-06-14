2019-06-14T16:39:46+03:00
Политика

В Украине повязали экс-главу ЦИК ДНР

Чиновник участвовал в организации референдума о независимости республики в 2014
Артур ГАРЬКЕ
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Роман Лягин знакомится с материалами обвинения.Роман Лягин знакомится с материалами обвинения.Фото: соцсети
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На территории Украины задержан бывший председатель ЦИК самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Роман Лягин. Об этом в Facebook сообщил Генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

"ГПУ и СБУ задержали руководителя «Центральной избирательной комиссии ДНР», который в мае 2014 организовывал и проводил так называемый референдум ДНР. Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена. На все приходит время расплаты", - написал Генпрокурор в социальной сети.

Отметим, в 2016 году Лягин лишился этой должности из-за халатного отношения к своим обязанностям. Власти ДНР сообщали о том, что чиновник нарушал трудовую дисциплину. К тому же, его обвиняли в излишней деятельности на стороне ради своего обогащения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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