Трамп заявил, что без него США и КНДР вели бы «большую войну»

СЕГОДНЯ 16:50 2019-06-14T16:50:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что, если бы он не был президентом Соединенных Штатов, США и КНДР уже вели бы «большую войну» друг против друга.

Глава Белого дома указал на то, что «газеты не могли поверить», когда у него была первая и вторая встречи с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. «Если бы у нас не было встреч, мы бы закончили войной. Если бы я не был американским президентом, вы бы сейчас были свидетелями большой войны», - сказал Трамп в интервью Fox News.

Напомним, ранее помощник главы США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что третья встреча американского и северокорейского лидеров «вполне возможна» и Вашингтон будет готов к организации саммита, когда будет готов Пхеньян.

Второй в истории саммит США-КНДР состоялся 27 февраля, но на второй день американский президент сообщил о досрочном завершившемся переговоров в Ханое.

ИСТОЧНИК KP.RU