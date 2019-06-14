2019-06-14T17:11:48+03:00
Политика

Трамп не стал увольнять старшего советника за нарушение закона

Американский президент счел своего подчиненного "замечательным человеком"
Артур ГАРЬКЕ
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Дональд Трамп не стал увольнять "замечательного человекав" нарушающего закон.Дональд Трамп не стал увольнять "замечательного человекав" нарушающего закон.Фото: REUTERS
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Американский президент Дональд Трамп не стал прислушиваться к рекомендации федерального надзорного органа и увольнять своего старшего советника Келлиэнн Конуэй. Между тем ведомство обращало внимание главы государство на неоднократное нарушение закона "Хэтча". Этот документ, принятый еще в прошлом веке, запрещает госслужащим высказываться в поддержку кандидатов на выборах. Исключения здесь существуют только для высших эшелонов власти.

"Я не собираюсь увольнять ее. Я считаю ее замечательным человеком. Мне кажется, что ей пытаются отказать в праве на свободу слова. Так это не работает", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По данным надзорного органа, Конуэй была не раз замечена в оскорблении "кандидатов в президенты от Демократической партии, выступая в качестве должностного лица во время телевизионных интервью и в социальных сетях". Позиция Белого дома совпадает с мнением американского лидера. Там посчитали выводы надзорного органа "глубоко ошибочными".

ИСТОЧНИК KP.RU

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