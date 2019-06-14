МАК поминутно восстановил трагедию с "Сухим Суперджетом"
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) поминутно восстановил действия экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, который разбился в Шереметьево в мае. Напомним, борт следовавший из Москвы в Мурманск, совершил экстренную посадку после 28 минут полета. При этом у самолета обломились стойки шасси, загорелись двигатели. Из 78 находившихся внутри людей 41 погибли.
Итак, по версии комиссии действия экипажа были следующими:
15:08:09 - попадание в самолет молнии
15:08:11 - отключение автопилота, переход в режим direct mode [ручное управление]
15:08:12 - неполадки в линии связи
15:08:16 - начало ручного пилотирования. Командир судна после переговоров с экипажем принял решение о возвращении.
15:09:35 - восстановление радиосвязи на аварийной частоте.
15:09:39 - второй пилот доложил диспетчеру о проблемах. Диспетчер дал указание о снижении. Самолет начал снижаться. На запрос диспетчера: "…какая-нибудь помощь необходима будет?" – экипаж ответил: "Нет, пока все нормально, штатно"
15:23:03 - доклад второго пилота диспетчеру о готовности к посадке
15:27:51 - диспетчер сообщил экипажу метеоинформацию и разрешил выполнение посадки. Самолет дважды коснулся взлетно посадочной полосы и попытался поднятся в воздух. [Согласно докладу]"можно интерпретировать как попытку выполнить уход на второй круг". Осуществить не удалось.
15:30:05 - третье приземление. Основные стойки шасси частично разрушены, произошло дальнейшее разрушение конструкции самолета. Дальше разлилось топливо, начался пожар. "Черныя ящики" зафиксировали возможную потерю управления двигателями.
15:30:18 появились первые данные о пожаре
15:30:24 бортовым магнитофоном зафиксирована команда диспетчера: "Аварийные службы на полосу"
15:30:38 после разворота влево произошла остановка самолета
15:30:49 зафиксирована команда бортпроводников: "Расстегнуть ремни, оставить все, на выход…"
15:30:52 экипаж подал команду: "Эвакуация".
15:31:34 произошла остановка двигателей
Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...
ИСТОЧНИК KP.RU