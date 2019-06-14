2019-06-14T17:49:25+03:00
Происшествия

МАК поминутно восстановил трагедию с "Сухим Суперджетом"

Комиссия изучила действия экипажа
Артур ГАРЬКЕ
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Самолет загорелся после жесткой посадки.Самолет загорелся после жесткой посадки.
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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) поминутно восстановил действия экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, который разбился в Шереметьево в мае. Напомним, борт следовавший из Москвы в Мурманск, совершил экстренную посадку после 28 минут полета. При этом у самолета обломились стойки шасси, загорелись двигатели. Из 78 находившихся внутри людей 41 погибли.

Итак, по версии комиссии действия экипажа были следующими:

15:08:09 - попадание в самолет молнии

15:08:11 - отключение автопилота, переход в режим direct mode [ручное управление]

15:08:12 - неполадки в линии связи

15:08:16 - начало ручного пилотирования. Командир судна после переговоров с экипажем принял решение о возвращении.

15:09:35 - восстановление радиосвязи на аварийной частоте.

15:09:39 - второй пилот доложил диспетчеру о проблемах. Диспетчер дал указание о снижении. Самолет начал снижаться. На запрос диспетчера: "…какая-нибудь помощь необходима будет?" – экипаж ответил: "Нет, пока все нормально, штатно"

15:23:03 - доклад второго пилота диспетчеру о готовности к посадке

15:27:51 - диспетчер сообщил экипажу метеоинформацию и разрешил выполнение посадки. Самолет дважды коснулся взлетно посадочной полосы и попытался поднятся в воздух. [Согласно докладу]"можно интерпретировать как попытку выполнить уход на второй круг". Осуществить не удалось.

15:30:05 - третье приземление. Основные стойки шасси частично разрушены, произошло дальнейшее разрушение конструкции самолета. Дальше разлилось топливо, начался пожар. "Черныя ящики" зафиксировали возможную потерю управления двигателями.

15:30:18 появились первые данные о пожаре

15:30:24 бортовым магнитофоном зафиксирована команда диспетчера: "Аварийные службы на полосу"

15:30:38 после разворота влево произошла остановка самолета

15:30:49 зафиксирована команда бортпроводников: "Расстегнуть ремни, оставить все, на выход…"

15:30:52 экипаж подал команду: "Эвакуация".

15:31:34 произошла остановка двигателей

Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU

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