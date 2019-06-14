Джон Сноу извинился за финал "Игры престолов"

СЕГОДНЯ 18:18 2019-06-14T18:18:50+03:00

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Поклонники сериала "Игра престолов" не оставляют сериал без внимания даже спустя несколько недель после его завершения. В сети появилось видео, где один из героев популярной киносаги просит прощения у зрителей за финальный сезон и развязку.

Шуточный ролик опубликовали на YouTube-канале Eating Things With Famous People. В его основе траурная речь Джона Сноу из четвертой серии восьмого сезона. Только вот текст у героя совсем иной.

"Мне жаль, что вы потратили свое время на это. Мне жаль, что окончание "Остаться в живых" нас ничему не научило. В этом видео у меня больше слов, чем во всем последнем сезоне. Я прошу прощение за это и я знаю, что это уже не имеет смысла. Сейчас... давайте сожжем сценарий восьмого сезона и забудем о нем навсегда! К черту восьмой сезон", - "сказал" герой видео.

Джон Сноу извинился за 8-й сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU