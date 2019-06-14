2019-06-14T18:18:50+03:00
Общество

Джон Сноу извинился за финал "Игры престолов"

Умельцы смонтировали пламенную речь героя из сериала в драматичное "прошу прощения"
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
Изменить размер текста:

Поклонники сериала "Игра престолов" не оставляют сериал без внимания даже спустя несколько недель после его завершения. В сети появилось видео, где один из героев популярной киносаги просит прощения у зрителей за финальный сезон и развязку.

Шуточный ролик опубликовали на YouTube-канале Eating Things With Famous People. В его основе траурная речь Джона Сноу из четвертой серии восьмого сезона. Только вот текст у героя совсем иной.

"Мне жаль, что вы потратили свое время на это. Мне жаль, что окончание "Остаться в живых" нас ничему не научило. В этом видео у меня больше слов, чем во всем последнем сезоне. Я прошу прощение за это и я знаю, что это уже не имеет смысла. Сейчас... давайте сожжем сценарий восьмого сезона и забудем о нем навсегда! К черту восьмой сезон", - "сказал" герой видео.

Джон Сноу извинился за 8-й сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уволенное президентом Молдавии правительство уйдет в отставку
В МИД РФ прокомментировали атаки на танкеры в Оманском заливе
TikTok согласился сотрудничать с российскими властями
МАК поминутно восстановил трагедию с "Сухим Суперджетом"
Глава МИД ФРГ: американское видео инцидента в Оманском заливе не доказывает вину Ирана
Зеленский сменил верхушку Нацгвардии и Госпогранслужбы
Мантуров: предварительный отчет МАК говорит о том, что системы SSJ-100 сработали штатно
Трамп не стал увольнять старшего советника за нарушение закона
Украинский КС уличил бывшего президента в превышении полномочий
Трамп заявил, что без него США и КНДР вели бы «большую войну»
В Грузии автомобиль с туристами сорвался с обрыва: Один человек погиб
В Украине повязали экс-главу ЦИК ДНР
Трамп: Тегеран стоит за атакой на танкеры в Оманском заливе
Самозанятые россияне смогут оплатить пенсионные взносы через приложение
Лукашенко пригласил Путина посетить II Европейские игры в Минске
Глава Центробанка не исключает дальнейшее снижение ключевой ставки
Умерла старейшая жительница Британии. Ей было 112 лет
Минфин летом снова попробует "протащить" закон об онлайн-торговле алкоголем
Набиуллина: В мае цены на бензин в России выросли на 2,8%