2019-06-14T18:23:30+03:00
В мире

Уволенное президентом Молдавии правительство уйдет в отставку

Демпартия страны приняла решение перейти в оппозицию
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Президент Молдавии Игорь ДодонПрезидент Молдавии Игорь ДодонФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Демократическая партия Молдавии приняла решение уйти в оппозицию, а уволенное президентом страны Игорем Додоном правительство Павла Филипа согласилось уйти в отставку. Об этом сообщил вице-председатель Демпартии Владимир Чеботарь, отметив, что такой шаг поможет решению политического кризиса.

«Мы уходим в оппозицию. (…) Демпартия решила, что правительство Молдавии во главе с Павлом Филипом с сегодняшнего дня уходит в отставку. Это единственный выход для преломления политического кризиса», - заявил политик.

Напомним, 9 июня Конституционный суд Молдавии лишил Додона полномочий главы государства, сделав и.о. президента премьер-министра Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении 6 сентября досрочных выборов. Президент Молдавии заявил, что не собирается подавать в отставку, даже несмотря на готовящееся на него покушение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Джон Сноу извинился за финал "Игры престолов"
В МИД РФ прокомментировали атаки на танкеры в Оманском заливе
TikTok согласился сотрудничать с российскими властями
МАК поминутно восстановил трагедию с "Сухим Суперджетом"
Глава МИД ФРГ: американское видео инцидента в Оманском заливе не доказывает вину Ирана
Зеленский сменил верхушку Нацгвардии и Госпогранслужбы
Мантуров: предварительный отчет МАК говорит о том, что системы SSJ-100 сработали штатно
Трамп не стал увольнять старшего советника за нарушение закона
Украинский КС уличил бывшего президента в превышении полномочий
Трамп заявил, что без него США и КНДР вели бы «большую войну»
В Грузии автомобиль с туристами сорвался с обрыва: Один человек погиб
В Украине повязали экс-главу ЦИК ДНР
Трамп: Тегеран стоит за атакой на танкеры в Оманском заливе
Самозанятые россияне смогут оплатить пенсионные взносы через приложение
Лукашенко пригласил Путина посетить II Европейские игры в Минске
Глава Центробанка не исключает дальнейшее снижение ключевой ставки
Умерла старейшая жительница Британии. Ей было 112 лет
Минфин летом снова попробует "протащить" закон об онлайн-торговле алкоголем
Набиуллина: В мае цены на бензин в России выросли на 2,8%