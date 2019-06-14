Уволенное президентом Молдавии правительство уйдет в отставку

СЕГОДНЯ 18:23 2019-06-14T18:23:30+03:00

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Демократическая партия Молдавии приняла решение уйти в оппозицию, а уволенное президентом страны Игорем Додоном правительство Павла Филипа согласилось уйти в отставку. Об этом сообщил вице-председатель Демпартии Владимир Чеботарь, отметив, что такой шаг поможет решению политического кризиса.

«Мы уходим в оппозицию. (…) Демпартия решила, что правительство Молдавии во главе с Павлом Филипом с сегодняшнего дня уходит в отставку. Это единственный выход для преломления политического кризиса», - заявил политик.

Напомним, 9 июня Конституционный суд Молдавии лишил Додона полномочий главы государства, сделав и.о. президента премьер-министра Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении 6 сентября досрочных выборов. Президент Молдавии заявил, что не собирается подавать в отставку, даже несмотря на готовящееся на него покушение.

ИСТОЧНИК KP.RU