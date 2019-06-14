2019-06-14T18:57:40+03:00
Политика

Министра иностранных дел Украины могут отправить послом в США

Ранее Зеленский повторно внес в Раду представление об освобождении от должности Павла Климкина
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Министра иностранных дел Украины могут отправить послом в СШАМинистра иностранных дел Украины могут отправить послом в СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В случае увольнения Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины, он может быть отправлен послом в Соединенных Штатов.

«Он поедет послом в Соединенные Штаты. Это произойдет в ближайшее время, конечно, если будут решены все формальности», - передает агентство УНН слова источника в дипломатических кругах.

Напомним, 11 июня, президент Украины Владимир Зеленский повторно внес в Верховную Раду представление об освобождении от должности главы МИД Павла Климкина и назначении на его пост замглавы администрации Пристайко. Ранее украинский парламент отклонил внесенные Зеленским постановления об освобождении от должности министра иностранных дел, главу Минбороны незалежной Степана Полторака и начальника Службы безопасности Украины Василия Грицака.

При этом, 17 мая, Климкин сам написал заявление об отставке и даже снял специальное видео по этому поводу.

Глава МИД Украины Климкин заявил, что написал заявление об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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