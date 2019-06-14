Министра иностранных дел Украины могут отправить послом в США
В случае увольнения Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины, он может быть отправлен послом в Соединенных Штатов.
«Он поедет послом в Соединенные Штаты. Это произойдет в ближайшее время, конечно, если будут решены все формальности», - передает агентство УНН слова источника в дипломатических кругах.
Напомним, 11 июня, президент Украины Владимир Зеленский повторно внес в Верховную Раду представление об освобождении от должности главы МИД Павла Климкина и назначении на его пост замглавы администрации Пристайко. Ранее украинский парламент отклонил внесенные Зеленским постановления об освобождении от должности министра иностранных дел, главу Минбороны незалежной Степана Полторака и начальника Службы безопасности Украины Василия Грицака.
При этом, 17 мая, Климкин сам написал заявление об отставке и даже снял специальное видео по этому поводу.
Глава МИД Украины Климкин заявил, что написал заявление об отставке.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»