Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту с данными 900 тыс клиентов российских банков

СЕГОДНЯ 19:13 2019-06-14T19:14:35+03:00

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Роскомнадзор заблокировал форум phreaker.pro. Отмечается, что на этом сайте за деньги можно было скачать базы данных клиентов российских банков. Как стало известно ранее, утечка затронула 900 тысяч пользователей.

"Федеральный закон «О персональных данных» требует получения осознанного согласия граждан на обработку их персональных данных в четко определенных целях. На сайте форума отсутствует информация, подтверждающая наличие согласия граждан либо иных законных оснований на обработку их персональных данных. Незаконное размещение в Интернете персональных данных почти миллиона россиян создает неконтролируемые риски массового нарушения прав граждан, угрозу безопасности их самих и их имущества", - сообщает ведомство.

Стоит отметить, что информация собиралась еще несколько лет назад, однако большая ее часть все еще актуальна. Речь идет об именах, телефонах, сведениях о месте работы и паспортных данных. В открытом доступе оказались личные сведения порядка 500 сотрудников МВД и 40 человек из Федеральной службы безопасности. В нескольких банках уже пообещали провести проверку актуальности и достоверности указанной выше информации.

ИСТОЧНИК KP.RU