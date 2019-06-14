2019-06-14T19:22:06+03:00
В мире

Трамп обсудил с премьером Японии атаку на танкеры в Оманском заливе

Американский президент поблагодарил Абэ за усилия по содействию контактам Вашингтона с Тегераном
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Американский президент поблагодарил Абэ за усилия по содействию контактам Вашингтона с ТегераномАмериканский президент поблагодарил Абэ за усилия по содействию контактам Вашингтона с ТегераномФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В телефонном разговоре президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ нападение на два нефтеналивных танкера в Оманском заливе, а также поблагодарил Токио за содейтсвие контактам Вашингтона с Тегераном. Об этом говорится в заявлении Белого дом.

«Два лидера обсудили ряд двусторонних вопросов, в том числе недавнюю поездку премьер-министра Абэ в Иран и обстоятельства, связанные с атаками на два танкера в Оманском заливе. Президент Трамп поблагодарил премьер-министра Абэ за его усилия по содействию контактам с Ираном», - говорится в заявлении.

Напомним, в четверг, 13 июня, в Оманском заливе произошло нападение на два нефтеналивных танкера - Front Altair под флагом Маршалловых островов и зарегистрированный в Панаме японской компании Kokuka Courageous. В тот день премьер Японии прибыл с официальным визитом в Тегеран, где провел переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани и духовным лидером Исламской республики аятоллой Али Хаменеи.

После инцидента в США заявили, что иранские военные сняли неразорвавшуюся мину с борта одного из судов. Позже госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Тегеран ответственен за нападения на танкеры. Позже американский президент Дональд Трамп также обвинил в произошедшем Иран.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова
Ален Делон слег в госпиталь
Глава Минпромторга заявил о расширении tax free на всю Россию в 2019 году
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту с данными 900 тыс клиентов российских банков
Картина Виктора Цоя "Рождение звезды" уйдет с молотка
Министра иностранных дел Украины могут отправить послом в США
«Укртрансгаз» сообщил о нехватки средств для закупки газа
Военная разведка США не пояснила, почему подозревает Россию в ядерных испытаниях
Уволенное президентом Молдавии правительство уйдет в отставку
Джон Сноу извинился за финал "Игры престолов"
В МИД РФ прокомментировали атаки на танкеры в Оманском заливе
TikTok согласился сотрудничать с российскими властями
МАК поминутно восстановил трагедию с "Сухим Суперджетом"
Глава МИД ФРГ: американское видео инцидента в Оманском заливе не доказывает вину Ирана
Зеленский сменил верхушку Нацгвардии и Госпогранслужбы
Мантуров: предварительный отчет МАК говорит о том, что системы SSJ-100 сработали штатно
Трамп не стал увольнять старшего советника за нарушение закона
Украинский КС уличил бывшего президента в превышении полномочий
Трамп заявил, что без него США и КНДР вели бы «большую войну»
В Грузии автомобиль с туристами сорвался с обрыва: Один человек погиб
В Украине повязали экс-главу ЦИК ДНР
Трамп: Тегеран стоит за атакой на танкеры в Оманском заливе
Самозанятые россияне смогут оплатить пенсионные взносы через приложение
Лукашенко пригласил Путина посетить II Европейские игры в Минске
Глава Центробанка не исключает дальнейшее снижение ключевой ставки
Умерла старейшая жительница Британии. Ей было 112 лет
Минфин летом снова попробует "протащить" закон об онлайн-торговле алкоголем
Набиуллина: В мае цены на бензин в России выросли на 2,8%