Трамп обсудил с премьером Японии атаку на танкеры в Оманском заливе

СЕГОДНЯ 19:22 2019-06-14T19:22:06+03:00

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В телефонном разговоре президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ нападение на два нефтеналивных танкера в Оманском заливе, а также поблагодарил Токио за содейтсвие контактам Вашингтона с Тегераном. Об этом говорится в заявлении Белого дом.

«Два лидера обсудили ряд двусторонних вопросов, в том числе недавнюю поездку премьер-министра Абэ в Иран и обстоятельства, связанные с атаками на два танкера в Оманском заливе. Президент Трамп поблагодарил премьер-министра Абэ за его усилия по содействию контактам с Ираном», - говорится в заявлении.

Напомним, в четверг, 13 июня, в Оманском заливе произошло нападение на два нефтеналивных танкера - Front Altair под флагом Маршалловых островов и зарегистрированный в Панаме японской компании Kokuka Courageous. В тот день премьер Японии прибыл с официальным визитом в Тегеран, где провел переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани и духовным лидером Исламской республики аятоллой Али Хаменеи.

После инцидента в США заявили, что иранские военные сняли неразорвавшуюся мину с борта одного из судов. Позже госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Тегеран ответственен за нападения на танкеры. Позже американский президент Дональд Трамп также обвинил в произошедшем Иран.

ИСТОЧНИК KP.RU