Глава Минпромторга заявил о расширении tax free на всю Россию в 2019 году

СЕГОДНЯ 19:29 2019-06-14T19:29:31+03:00

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Глава Минпромторга заявил о том, что система tax free в 2019 году будет расширена на всю Россию. Министр также отметил, что формат не будет привязан к одному магазину, а, возможно, к целой улице.

"Что касается уже принятых решений, сначала это была Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Сочи. Затем добавились города, где проходил ЧМ по футболу. Сейчас принято решение по Великому Новгороду. Как до конца года будет налажена система электронного документооборота - без всяких ограничений будут все регионы участвовать в этой программе", - сказал Мантуров ТАСС.

В тестовом режиме tax free заработала в России в апреля. В 12 городах, которые этим летом принимают чемпионат мира по футболу. Вернуть часть денег может любой иностранец, кроме граждан Евразийского экономического союза (Белоруссия, Армения, Молдавия, Казахстан, Киргизия). Эксперты говорят, что такая система возврата принесет дополнительную выгоду отечественному бизнесу. Так как стимулирует туристов покупать больше товаров. Курс рубля еще относительно слабый, и многие гости из-за рубежа приезжают сюда за шопингом.

ИСТОЧНИК KP.RU