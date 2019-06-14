2019-06-14T21:50:51+03:00
Политика

Климкин опроверг данные о назначении послом Украины в США

Чиновник попросил никуда его не посылать
Артур ГАРЬКЕ
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Климкин не собирается уходить из политики, но МИД все же оставит.Климкин не собирается уходить из политики, но МИД все же оставит.Фото: REUTERS
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Министр иностранных дел, по слухам, после отставки должен был быть назначен послом Украины в США. И, вроде бы, Павел Климкин уже собирал чемоданы. Однако эти слухи чиновник опроверг.

"Говорят, кто-то пытается отправить меня послом в США. Пусть успокоятся. Никто никуда меня не будет посылать", - написал Климкин в Twitter.

Напомним, в конце мая Климкин попросил Верховную раду отправить его в отставку. При этом уходящий министр иностранных дел Украины подчеркнул, что не собирается уходить из большой политики. Однако депутаты этого делать не стали. Даже несмотря на постановление президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, глава украинского МИД снял специальное видео, в котором он сообщил, что написал заявление об отставке, а также заявил о намерении принять участие в выборах в украинский парламент.

Глава МИД Украины Климкин заявил, что написал заявление об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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