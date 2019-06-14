2019-06-14T22:06:42+03:00
Звезды

Российская короткометражка получила "приз Disney"

Проект отметили пятью тысячами евро
Артур ГАРЬКЕ
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Новая история про ежика показалась интересной экспертам компании.Новая история про ежика показалась интересной экспертам компании.
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Российский анимационный фильм "Ёжик" получил "приз Disney". Это произошло на в рамках крупнейшего в Европе международного анимационного кинорынка MIFA. Он сейчас проходит во французском городе Анси.

"Наш проект "Ёжик" получил на питчинге в рамках кинорынка MIFA "приз Диснея" и 5 тысяч евро."Ёжик" - это короткометражный анимационный сериал с 5-минутными эпизодами для детей от трех до семи лет. Его сюжет - нежные и медитативные рассказы о Ёжике, Медвежонке и их друзьях, которые живут в волшебном лесу. В планах авторов - создать минимум четыре сезона по 10 эпизодов каждый", - рассказали корреспонденту ТАСС в Ассоциации анимационного кино (ААК) Росии.

Питчинг проектов - это презентация фильмов потенциальным инвесторам. На победу в категории "сериалы" кинорынка MIFA претендовали 197 проектов, из которых селекционной комиссией смотра было отобрано лишь 8. По мимо России в шорт-лист попали работы из Аргентины, Германии, Франции и Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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