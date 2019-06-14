У столицы Мексики проснулся вулкан
Вблизи столицы Мексики проснулся вулкан Попокатепетль. В пятницу, 14 июня, над ним было замечено большое облако пепла и пара. Об этом в Twitter сообщило Национальное управление гражданской обороны латиноамериканской страны.
"Удалось оценить, что его [столба пепла] высота достигла пяти километров", - отмечается в записи.
По данным управления, ситуация не представляет опасности для населения. Сейчас там зафиксирован средний уровень угрозы.
Попокатепетль входит в число самых крупных и активных вулканов Мексики. При этом он располагается всего в 70 километрах от столицы - города Мехико. Несмотря на рост активности вулкана его извержение маловероятно. Об этом в начале апреля заявлял национальный координатор сил гражданской обороны Мексики Давид Леон.
Заметим, прошлый всплеск на вулкане попал на видео.
Извержение вулкана Попокатепетль в Мексике.
ИСТОЧНИК KP.RU