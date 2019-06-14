Найденную в захламленной квартире девочку научили самостоятельно одеваться

14 Июнь 23:18 2019-06-14T23:18:10+03:00

Девочку Любу вызволяли из запертой захламленной квартире. в которой она несколько дней провела в одиночестве

Изменить размер текста: A A

Воспитатели девочки, найденной в захламленной московской квартире, отмечают положительную динамику в ее развитии. Маленькая Люба научилась самостоятельно одеваться, кататься на самокате и начала помогать накрывать на стол. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Специалисты и воспитатели учреждения довольны положительной динамикой в физическом и психологическом развитии девочки. Она начала говорить и выстраивать простые предложения, обращаться к детям по имени, у нее значительно увеличился словарный запас", - цитирует соцработников Агентство городских новостей "Москва".

По их словам, девочку приучили к соблюдению гигиены, она играет с другими детьми, любит гулять и много времени проводит на прогулках. Малышка прошла медицинское обследование, с ней работает психолог, а на днях в учреждении соцзащиты, где в данный момент находится девочка, устроили праздник в честь ее Дня рождения.

"На днях девочке исполнилось шесть лет, в учреждении ее поздравили дети и сотрудники. Любе устроили настоящий праздник. В этот день она с удовольствием принимала участие во всех играх и развлечениях, радовалась подаркам", - заключили в пресс-службе.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что Любу нашли после того, как она несколько дней провела в одиночестве в грязной замусоренной квартире без еды и воды. Чтобы вызволить малышку, соседям пришлось вызвать спасателей, которые взломали дверь. Девочка была практически без одежды и совсем не разговаривала.

Мать девочки задержали, как только она появилась дома. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697026" frameborder="0"></iframe> Находящаяся в больнице девочка Маугли, "расстраивается, когда остается одна".

ИСТОЧНИК KP.RU