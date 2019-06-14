2019-06-14T23:18:10+03:00
Общество

Найденную в захламленной квартире девочку научили самостоятельно одеваться

Маленькая москвичка помогает накрывать на стол и катается на самокате
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Девочку Любу вызволяли из запертой захламленной квартире. в которой она несколько дней провела в одиночествеДевочку Любу вызволяли из запертой захламленной квартире. в которой она несколько дней провела в одиночестве
Изменить размер текста:

Воспитатели девочки, найденной в захламленной московской квартире, отмечают положительную динамику в ее развитии. Маленькая Люба научилась самостоятельно одеваться, кататься на самокате и начала помогать накрывать на стол. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Специалисты и воспитатели учреждения довольны положительной динамикой в физическом и психологическом развитии девочки. Она начала говорить и выстраивать простые предложения, обращаться к детям по имени, у нее значительно увеличился словарный запас", - цитирует соцработников Агентство городских новостей "Москва".

По их словам, девочку приучили к соблюдению гигиены, она играет с другими детьми, любит гулять и много времени проводит на прогулках. Малышка прошла медицинское обследование, с ней работает психолог, а на днях в учреждении соцзащиты, где в данный момент находится девочка, устроили праздник в честь ее Дня рождения.

"На днях девочке исполнилось шесть лет, в учреждении ее поздравили дети и сотрудники. Любе устроили настоящий праздник. В этот день она с удовольствием принимала участие во всех играх и развлечениях, радовалась подаркам", - заключили в пресс-службе.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что Любу нашли после того, как она несколько дней провела в одиночестве в грязной замусоренной квартире без еды и воды. Чтобы вызволить малышку, соседям пришлось вызвать спасателей, которые взломали дверь. Девочка была практически без одежды и совсем не разговаривала.

Мать девочки задержали, как только она появилась дома. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Находящаяся в больнице девочка Маугли, "расстраивается, когда остается одна".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посольство РФ тревожат сообщения о планах Лондона по переориентации спецназа
Путин и Рахмон обсудили развитие стратегического партнерства
Лондон присоединился к обвинениям против Ирана за атаку на танкеры
Под Москвой легкомоторный самолет совершил жесткую посадку: пострадали два человека
У столицы Мексики проснулся вулкан
Российская короткометражка получила "приз Disney"
Климкин опроверг данные о назначении послом Украины в США
Вспышку Эболы в Конго не признали чрезвычайной международной проблемой
В Росавтодоре не подтвердили увеличение скоростного лимита до 130 км в час
После массовой драки под Пензой в больнице погиб человек
Зеленский выбирает главу Львовской области, советуясь с подписчиками
Борис Джонсон признался в употреблении кокаина
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова
Ален Делон слег в госпиталь
Глава Минпромторга заявил о расширении tax free на всю Россию в 2019 году
Трамп обсудил с премьером Японии атаку на танкеры в Оманском заливе
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту с данными 900 тыс клиентов российских банков
Картина Виктора Цоя "Рождение звезды" уйдет с молотка
Министра иностранных дел Украины могут отправить послом в США
«Укртрансгаз» сообщил о нехватки средств для закупки газа
Военная разведка США не пояснила, почему подозревает Россию в ядерных испытаниях