Найденную в захламленной квартире девочку научили самостоятельно одеваться
Воспитатели девочки, найденной в захламленной московской квартире, отмечают положительную динамику в ее развитии. Маленькая Люба научилась самостоятельно одеваться, кататься на самокате и начала помогать накрывать на стол. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
"Специалисты и воспитатели учреждения довольны положительной динамикой в физическом и психологическом развитии девочки. Она начала говорить и выстраивать простые предложения, обращаться к детям по имени, у нее значительно увеличился словарный запас", - цитирует соцработников Агентство городских новостей "Москва".
По их словам, девочку приучили к соблюдению гигиены, она играет с другими детьми, любит гулять и много времени проводит на прогулках. Малышка прошла медицинское обследование, с ней работает психолог, а на днях в учреждении соцзащиты, где в данный момент находится девочка, устроили праздник в честь ее Дня рождения.
"На днях девочке исполнилось шесть лет, в учреждении ее поздравили дети и сотрудники. Любе устроили настоящий праздник. В этот день она с удовольствием принимала участие во всех играх и развлечениях, радовалась подаркам", - заключили в пресс-службе.
Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что Любу нашли после того, как она несколько дней провела в одиночестве в грязной замусоренной квартире без еды и воды. Чтобы вызволить малышку, соседям пришлось вызвать спасателей, которые взломали дверь. Девочка была практически без одежды и совсем не разговаривала.
Мать девочки задержали, как только она появилась дома. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU