2019-06-14T23:41:41+03:00
Политика

Лондон присоединился к обвинениям против Ирана за атаку на танкеры

Глава МИД Великобритании заявил, что нападение в Оманском заливе "почти наверняка" дело рук КСИР
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава МИД Великобритании Джереми ХантГлава МИД Великобритании Джереми ХантФото: REUTERS
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У Лондона практически нет сомнений в том, что за нападение на нефтяные танкеры в Оманском заливе отвечать должен Иран. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

"Я осуждаю нападения на суда в Оманском заливе. Наша собственная оценка показывает, что ответственность за нападения почти наверняка лежит на Иране", - говорится в его заявлении, опубликованном на сайте правительства Соединенного Королевства.

По его мнению, танкеры 13 июня атаковало подразделение иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Министр подчеркнул, что нападение на танкеры “основано на модели действий Ирана по дестабилизации” и является серьезной опасностью для региона.

"Мы призываем Иран немедленно прекратить все дестабилизирующие действия", - сказал Хант.

Напомним, сайт kp.ru писал, что утром 13 июня неизвестными были атакованы два нефтеналивных танкера в Оманском заливе: в один попали торпедой, а к другому (вероятно, ещё в порту) прикрепили магнитные мины, которые детонировали в открытом море. Front Altair ходил под флагом Маршалловых островов и Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме. Госдепартамент США возложил ответственность за нападение на Иран. Также с обвинениям в адрес иранских властей выступил американский президент Дональд Трамп.

Пожар на танкере Front Altair в Оманском заливе с борта вертолета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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