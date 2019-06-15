Посольство РФ тревожат сообщения о планах Лондона по переориентации спецназа

СЕГОДНЯ 00:44 2019-06-15T00:47:57+03:00

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Появившиеся в СМИ сообщения о том, что Минобороны Великобритании собирается расширить сферы компетенции британского спецназа и использовать его в борьбе с "опасной деятельностью" иностранных государств, в том числе России, вызывают тревогу. Об этом говорится в комментарии посольства России в Лондоне.

"Нам сложно судить, насколько достоверна эта информация, как она соотносится с реальными задачами британских Вооруженных сил. Однако если это и в самом деле правда, то подобное решение представляется, во-первых, ошибочным, а во-вторых, сомнительным с точки зрения соблюдения Лондоном своих международно-правовых обязательств”, - отмечают российские дипломаты.

В посольстве призвали МИД и Минобороны Соединенного Королевства дать официальные публичные разъяснения "по поводу содержания таких публикаций". В комментарии также выражается надежда, что "ответственные политики не позволят военным и спецслужбам провести в жизнь их опасные замыслы".

"По сути, речь идет о подготовке британскими силовиками почвы для того, чтобы снять с себя существующие международно-правовые ограничения и присвоить себе "право" осуществлять военные операции вне рамок самообороны, а значит, в прямое нарушение Устава ООН”, - считают в дипмиссии РФ.

Дипломаты подчеркивают, что появляются риски перерастания "гибридных" операций в полноценные вооруженные конфликты в результате разного рода случайностей и недопониманий, приведя в пример Сирию.

Как писал сайт kp.ru, 14 июня стало известно, что военачальники Соединенного Королевства с приближением разгрома боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке задумались об использовании британского спецназа для противодействия России и другим государствам.

ИСТОЧНИК KP.RU