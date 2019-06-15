ФАС потребует разъяснений от "Билайн" и Mail.ru из-за проблем с доступом к сервисам

СЕГОДНЯ 02:26 2019-06-15T02:26:14+03:00

От Mail.ru Group потребуют разъяснений в связи с проблемами с доступом к сервисам. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС.

Mail.ru Group в одностороннем порядке отключила упрощенную маршрутизацию между оператором и социальной сетью

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Компании "Вымпелком" (бренд "Билайн") и Mail.ru Group должны будут дать разъяснения в связи со снижением скорости доступа абонентов оператора к сервисам группы. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

Ранее "Вымпелком" зафиксировал снижение скорости подключения своих абонентов к сервисам Mail.ru Group ("ВКонтакте", "Одноклассникам", "Юле", Delivery Club и другим). По данным компании, это произошло из-за отключения прямых каналов движения трафика между оператором и компанией.

Как сообщает ТАСС, в Mail.ru Group подтвердили, что приостановили обслуживание специального выделенного прямого канала с "Билайном", однако не уточнили. стало ли это причиной снижения скорости доступа к сервисам Mail.ru.

"Ситуация не является нормальной, затрагивает интересы не только компаний, публично обменявшихся взаимными претензиями, но и значительного количества пользователей услуг связи и различных приложений. В адрес компаний готовится запрос о предоставлении разъяснений", - пояснил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

По информации "Вымпелкома", 10 июня Mail.ru Group в одностороннем порядке отключила упрощенную маршрутизацию между оператором и социальной сетью. Теперь вместо прямой отдачи трафика он отправляется в Европу. В Mail.ru Group ситуацию пояснили тем, что не пришли к консенсусу с "Билайном" по поводу цены за услуги СМС для пользователей сервисов группы.

ИСТОЧНИК KP.RU