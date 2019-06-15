ФАС потребует разъяснений от "Билайн" и Mail.ru из-за проблем с доступом к сервисам
Компании "Вымпелком" (бренд "Билайн") и Mail.ru Group должны будут дать разъяснения в связи со снижением скорости доступа абонентов оператора к сервисам группы. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
Ранее "Вымпелком" зафиксировал снижение скорости подключения своих абонентов к сервисам Mail.ru Group ("ВКонтакте", "Одноклассникам", "Юле", Delivery Club и другим). По данным компании, это произошло из-за отключения прямых каналов движения трафика между оператором и компанией.
Как сообщает ТАСС, в Mail.ru Group подтвердили, что приостановили обслуживание специального выделенного прямого канала с "Билайном", однако не уточнили. стало ли это причиной снижения скорости доступа к сервисам Mail.ru.
"Ситуация не является нормальной, затрагивает интересы не только компаний, публично обменявшихся взаимными претензиями, но и значительного количества пользователей услуг связи и различных приложений. В адрес компаний готовится запрос о предоставлении разъяснений", - пояснил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.
По информации "Вымпелкома", 10 июня Mail.ru Group в одностороннем порядке отключила упрощенную маршрутизацию между оператором и социальной сетью. Теперь вместо прямой отдачи трафика он отправляется в Европу. В Mail.ru Group ситуацию пояснили тем, что не пришли к консенсусу с "Билайном" по поводу цены за услуги СМС для пользователей сервисов группы.
ИСТОЧНИК KP.RU