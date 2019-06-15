Молдавию спешно покидают представители Демократической партии страны

СЕГОДНЯ 02:59 2019-06-15T02:59:55+03:00

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Из Молдавии в спешном порядке уезжают политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией страны. Об этом в пятницу сообщила "КП Молдавия".

По их данным, самолёт с лидером Демократической партии Владом Плахотнюком вылетел в Стамбул. А мэр Оргеева Илан Шор на всякий случай отправил в Москву свою семью. Их бизнес-джет приземлился в Шереметьево 14 июня в 22:00.

Также сообщается, что из Кишинева вылетели частные самолеты в Одессу и Лондон. На пути к столичному аэропорту образовались пробки, а у самого здания отмечается скопление припаркованных дорогих автомобилей.

"На самом деле, это только начало. В последующие дни список будет только расти. Чиновники и сторонники Демпартии и те, кто особенно яростно защищал демократические ценности, будут покидать родину. По скорости "бега" можно определить тяжесть преступлений", - пишет "КП Молдавия".

Как писал сайт kp.ru, Демократическая партия Молдавии приняла решение уйти в оппозицию, а уволенное президентом страны Игорем Додоном правительство Павла Филипа согласилось уйти в отставку. Об этом сообщил вице-председатель Демпартии Владимир Чеботарь, отметив, что такой шаг поможет решить проблему двоевластия в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU