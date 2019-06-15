Оштрафованный в РФ за браконьерство капитан украинского судна вернулся на родину

СЕГОДНЯ 03:58 2019-06-15T03:58:27+03:00

Российский суд оштрафовал Виктора Новицкого на полмиллиона рублей, а затем освободил от уплаты

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Капитан украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктор Новицкий, оштрафованный в России за браконьерство, передан властям Украины. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

До этого российский суд освободил Новицкого из-под стражи. Передача гражданина Украины состоялась на контрольно-пропускном пункте "Каланчак".

В пятницу Балаклавский районный суд Севастополя огласил приговор капитану задержанного год назад за незаконный промысел рыбы украинского судна "ЯМК-0041", говорится на странице администрации президента в Facebook.

"Новицкого признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.256 УК РФ (незаконная добыча биоресурсов), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 550 тысяч рублей", - постановила судья Светлана Орлова.

Однако с учетом срока содержания Новицкого под стражей с 11 мая по 1 ноября 2018 года суд постановил полностью освободить его от отбывания назначенного наказания, в том числе от уплаты штрафа. Также капитану отменили подписку о невыезде.

Напомним, рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки - Очаков) задержали крымские пограничники в начале мая прошлого года. Украинцы незаконно ловили сетями камбалу-калкан у берегов мыса Тарханкут, в исключительной экономической зоне РФ. У них не было никаких разрешительных документов.

В сетях браконьеров пограничники обнаружили 46 краснокнижных дельфинов - азовок, которые запутались в сетях и задохнулись.

ИСТОЧНИК KP.RU