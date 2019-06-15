Пользователи высмеяли размещенное в Twitter фото Трампа

СЕГОДНЯ 04:40 2019-06-15T04:40:22+03:00

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В Интернете пользователи обсуждают фотографию, которую пресс-служба Белого дома разместила в своем аккаунте ко дню американского флага. На ней президент Дональд Трамп стоит в обнимку с госсимволом США.

Подписчики удивились выбору снимка, который был сделан год назад. Тогда глава государства после одного из выступлений под аплодисменты аудитории расхаживал по сцене. В какой-то момент Трамп подошел к стоявшему с краю флагу и неожиданно для всех обнял его, постоял немного улыбаясь Видео этого момента уже тогда стало популярным и разошлось по соцсетям.

Пользователи отругали Белый дом за выбор фотографии.

"Зачем вам надо, что этот снимок опять по сетям ходил? Стыд", - возмутился один.

"Этот снимок отвратительный, не могу поверить, что вы вытащили его, теперь это будет мемом", - поделилась переживаниями другая подписчица

Отметим, что в пятницу же Трамп отметил свой 73-й день рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU