В ЕС грозят Турции санкциями за бурение в экономической зоне Кипра

СЕГОДНЯ 05:19 2019-06-15T05:19:42+03:00

Ципрас и Макрон призвали Анкару прекратить незаконные действия у его берегов

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Европейский союз примет меры в отношении Турции, если она не прекратит незаконное бурение в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Такое заявление 14 июня сделал премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

"Я считаю исключительно важным тот ясный сигнал, который мы посылаем сегодня, что ЕС рассмотрит и примет меры, если Турция не прекратит свою незаконную деятельность в ИЭЗ Кипра", - подчеркнул Ципрас после окончания VI саммита южных стран ЕС в Валлетте.

Он подчеркнул, что Греция и ЕС выражают поддержку президенту Республики Кипр Никосу Анастасиадису, который представил на саммите доклад о незаконной деятельности Турции в ИЭЗ Кипра, пишет Македонское агентство новостей.

"Это не двусторонняя проблема Турции и Кипра или Турции и Греции, это евро-турецкие проблемы, и таким образом мы должны к ним относиться", - подчеркнул Ципрас.

По данным ТАСС, президент Франции Эмманюэль Макрон также выразил солидарность с властями Кипра и призвал власти Турции прекратить незаконные действия у его берегов.

"Турция должна прекратить свои незаконные действия в исключительной экономической зоне Кипра. Евросоюз не намерен демонстрировать слабость в этом вопросе", - подчеркнул он в выступлении по итогам саммита.

На шельфе и в ИЭЗ Кипра найдены большие месторождения природного газа. Анкара, оспаривающая границы ИЭЗ, направила в район буровое судно "Фатих". Турция заявляет, что бурение продлится до 3 сентября. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с помощью вооруженных сил.

ИСТОЧНИК KP.RU