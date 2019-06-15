Зам начальника охраны Андропова рассказал, как чекист добирался на работу в КГБ

СЕГОДНЯ 06:20 2019-06-15T06:20:16+03:00

Глава госбезопасности, а потом и СССР не допускал нарушения движения транспорта из-за своих перемещений по Москве

Изменить размер текста: A A

Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов никогда не садился сам за руль служебного автомобиля и очень щепетильно относился к тому, что из-за него нарушалось движение транспорта в Москве. Об этом "Комсомольской правде" в преддверии 105-летия руководителя СССР рассказал Борис Клюйков, который с 1981 по 1984 годы был заместителем начальника охраны Андропова.

"Он понимал, что его приезд - это перекрытия, проблемы у людей. Мы даже с работы и на работу ездили тогда, когда основная масса людей или уже на рабочем месте, или дома", - поделился воспоминаниями Клюйков

По его словам, охране сильно попадало от тогда еще главы КГБ за то, что ГАИ перекрывало улицы слишком рано, задолго до его проезда. При этом при подъезде к Лубянке (в то время - площадь Дзержинского) всегда был довольно плотный людской поток от Детского мира. Андропов приезжал и уезжал от центрального входа в здание.

"Выезд из внутреннего двора бывал, когда Андропов ехал с помощником Плугиным на "Волге" на конспиративные квартиры. Чтобы никто не видел — кто и когда уехал", сказал Клюйков.

Он отметил, что никогда не слышал, чтобы Андропов изъявлял желание проехаться на машине самому, или чтобы кто-то вспоминал, как он водил авто.

ИСТОЧНИК KP.RU