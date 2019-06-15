2019-06-15T06:20:16+03:00
Общество

Зам начальника охраны Андропова рассказал, как чекист добирался на работу в КГБ

Глава госбезопасности, а потом и СССР не допускал нарушения движения транспорта из-за своих перемещений по Москве
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВЮлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Юрий Андропов. Фото: Эдуард Песов /Фотохроника ТАССЮрий Андропов. Фото: Эдуард Песов /Фотохроника ТАСС
Изменить размер текста:

Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов никогда не садился сам за руль служебного автомобиля и очень щепетильно относился к тому, что из-за него нарушалось движение транспорта в Москве. Об этом "Комсомольской правде" в преддверии 105-летия руководителя СССР рассказал Борис Клюйков, который с 1981 по 1984 годы был заместителем начальника охраны Андропова.

"Он понимал, что его приезд - это перекрытия, проблемы у людей. Мы даже с работы и на работу ездили тогда, когда основная масса людей или уже на рабочем месте, или дома", - поделился воспоминаниями Клюйков

По его словам, охране сильно попадало от тогда еще главы КГБ за то, что ГАИ перекрывало улицы слишком рано, задолго до его проезда. При этом при подъезде к Лубянке (в то время - площадь Дзержинского) всегда был довольно плотный людской поток от Детского мира. Андропов приезжал и уезжал от центрального входа в здание.

"Выезд из внутреннего двора бывал, когда Андропов ехал с помощником Плугиным на "Волге" на конспиративные квартиры. Чтобы никто не видел — кто и когда уехал", сказал Клюйков.

Он отметил, что никогда не слышал, чтобы Андропов изъявлял желание проехаться на машине самому, или чтобы кто-то вспоминал, как он водил авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Пензой восстановлено движение у села, где произошла массовая драка
Медведчук назвал назвал "самый страшный" факт о Зеленском
В ЕС грозят Турции санкциями за бурение в экономической зоне Кипра
Пользователи высмеяли размещенное в Twitter фото Трампа
Оштрафованный в РФ за браконьерство капитан украинского судна вернулся на родину
Порошенко дал "историческую справку" об украинском трезубце в Севастополе
Молдавию спешно покидают представители Демократической партии страны
ФАС потребует разъяснений от "Билайн" и Mail.ru из-за проблем с доступом к сервисам
Любил театр и обладал тонким чувством юмора: Дочь Юрия Андропова впервые заговорила об отце
В Москве автомобиль упал в реку в районе Новодевичьей набережной
Посольство РФ тревожат сообщения о планах Лондона по переориентации спецназа
Путин и Рахмон обсудили развитие стратегического партнерства