США выступили против визита замгенсека ООН в Синьцзян-Уйгурский район

СЕГОДНЯ 07:15 2019-06-15T07:15:17+03:00

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В США обеспокоены тем, что заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков собирается посетить Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Соответствующая позиция была озвучена первым замгоссекретарем Джоном Салливаном в телефонном разговоре с руководителем международной организации Антониу Гутерришем в пятницу, 14 июня.

Американская сторона назвала предстоящий визит "крайне неуместным ввиду беспрецедентной репрессивной кампании", направленной против коренного населения данного района - уйгуров, этнических казахов, киргизов и других мусульман.

"Главный представитель ООН по борьбе с терроризмом [своим визитом] ставит под угрозу репутацию ООН и доверие к организации в том, что касается антитеррористической деятельности и защиты прав человека", - передает ТАСС со ссылкой на Госдепартамент США.

Сайт kp.ru писал о том, что многие уйгуры придерживаются сепаратистских настроений, а потому власти КНР занимаются их перевоспитанием в специальных лагерях. Процесс происходит в формате обучения, однако недавно в ООН поступило сообщение о том, что власти Китая якобы незаконно удерживают свыше миллиона мусульман. В Пекине все опровергли.

ИСТОЧНИК KP.RU