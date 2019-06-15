2019-06-15T07:32:50+03:00
Политика

Экс-канцлер Германии назвал законным присоединение Крыма к России

Герхард Шрёдер напомнил, что воссоединение было одобрено самим населением полуострова
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший канцлер Германии Герхард ШредерБывший канцлер Германии Герхард ШредерФото: REUTERS
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Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что присоединение Крыма к России состоялось на законных основаниях. Политик напомнил, что полуостров является давней русской территорией, а передача его Украинской ССР была обусловлена особенностями подхода к управлению государством.

"В советские времена не имело значения, куда Крым был приписан территориально. Но теперь это уже не так", - сказал бывший глава правительства ФРГ.

По его словам, даже с юридической точки зрения речь шла не об отделении полуострова от Украины, а о воссоединении с Россией на основе полного одобрения со стороны крымского населения.

"Поэтому не было никакого акта агрессии", - цитирует Bild Шрёдера.

Политик подчеркнул, что Украины должна отказаться от боевых действий в Донбассе и начать выполнять минские договоренности. Также экс-канцлер выступил против антироссийских санкций.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Шрёдер предсказал разрушение связей между Москвой и Берлином в случае, если немецкие власти продолжат настаивать на выводе Крыма из состава России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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