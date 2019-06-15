Экс-канцлер Германии назвал законным присоединение Крыма к России
Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что присоединение Крыма к России состоялось на законных основаниях. Политик напомнил, что полуостров является давней русской территорией, а передача его Украинской ССР была обусловлена особенностями подхода к управлению государством.
"В советские времена не имело значения, куда Крым был приписан территориально. Но теперь это уже не так", - сказал бывший глава правительства ФРГ.
По его словам, даже с юридической точки зрения речь шла не об отделении полуострова от Украины, а о воссоединении с Россией на основе полного одобрения со стороны крымского населения.
"Поэтому не было никакого акта агрессии", - цитирует Bild Шрёдера.
Политик подчеркнул, что Украины должна отказаться от боевых действий в Донбассе и начать выполнять минские договоренности. Также экс-канцлер выступил против антироссийских санкций.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее Шрёдер предсказал разрушение связей между Москвой и Берлином в случае, если немецкие власти продолжат настаивать на выводе Крыма из состава России.
ИСТОЧНИК KP.RU