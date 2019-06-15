Погода в Москве на 15 июня 2019 года: +22 градуса и небольшой дождь

СЕГОДНЯ 07:45 2019-06-15T07:45:35+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 15 июня 2019 года

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Погода в Москве на 15 июня 2019 года будет облачной и местами дождливой. Небольшие осадки возможны в отдельных районах города.

При этом температура воздуха держится в районе 20..22 градусов тепла, а ветер северо-западного направления развивает скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление окажется в районе 747 миллиметров ртутного столба, передает Гидрометцентр России.

В воскресенье в Москве будет всего на несколько градусов теплее, а вот дождя уже не ожидается, лишь небольшой ветер.

Сайт kp.ru писал о том, что изначально синоптики прогнозировали гораздо более жаркие выходные. Ожидалось, что столбики термометров днем будут находиться в районе 30-градусной отметки. При этом никаких дождей, обеспечивающих прохладу, в прогнозе Гидрометцентра не было.

ИСТОЧНИК KP.RU