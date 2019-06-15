2019-06-15T08:01:00+03:00
Общество

Суд Флориды отклонил иск американки против Трампа за поцелуй

Судья счел жалобу бывшей сотрудницы избирательного штаба президента политической
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Федеральный окружной суд города Тампа штата Флорида отказался принимать к рассмотрению иск от американки Алвы Джонсон против президента США Дональда Трампа. Женщина в 2016 году работала в избирательном штабе республиканца и жалуется на то, что миллиардер перед началом предвыборного митинга в августе поцеловал ее без согласия в присутствии небольшой группы советников.

По ее словам, Трамп в тот момент схватил ее за руку и попытался поцеловать в губы. Джонсон увернулась, но кандидат в президенты все же чмокнул ее в угол рта. Она отметила, что и поцелуй и момент получился крайне неловким, передает агентство Associated Press.

Судья Уильям Юнг на заседании в пятницу счел иск женщины политически мотивированным. Тем не менее, истец имеет право направить жалобу повторно в течение 30 дней.

В феврале этого года пресс-служба Белого дома опровергла изложенную Джонсон версию событий. Темнокожая 44-летняя Джонсон проживает в штате Алабама. У нее четверо детей.

Нпомним, сайт kp.ru рассказывал, что в декабре 2018 года суд Лос-Анджелеса обязал бывшую порноактрису Стефани Клиффорд (она же Сторми Дэниелс), обвинившую Трампа в клевете и распространении порочащих ее сведений, оплатить судебные издержки адвокатов политика на сумму более 293 тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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