2019-06-15T08:17:48+03:00
Политика

"Нафтогаз" снизил цены на газ для населения Украины на 7,3%

Стоимость тысячи кубометров топлива без учета НДС и наценок теперь составляет около 5550 гривен (13500 рублей)
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Снижение цен на газ в компании объяснили ситуацией на европейском рынкеСнижение цен на газ в компании объяснили ситуацией на европейском рынкеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Компания "Нафтогаз" решила снизить цену природного газа для населения. Итоговая стоимость тысячи кубометров топлива без учета НДС, доставки и наценки поставщика после перерасчета на июнь составила 5553,89 гривен (13500 рублей).

По сравнению с майскими показателями это на 7,3% или на 436,11 гривен (1060 рублей) дешевле. Такие изменения обусловлены снижением цен на газ на европейском рынке.

"Было бы просто несправедливо оставлять регулируемую цену на том же уровне, когда рыночная цена падает. Поэтому мы предложили несколько вариантов как это можно сделать корректно", - приводятся слова главы "Нафтогаза" Андрея Коболева на сайте компании.

Конечная стоимость топлива для потребителей будет различаться в зависимости от региона. Например, в Кировоградской области тысяча кубометров газа обойдется в 7755,87 гривен (18900 рублей).

Сайт kp.ru писал о том, что ранее украинские оппозиционеры раскритиковали нового президента страны Владимира Зеленского за позицию по тарифам ЖКХ. В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" считают, что глава государства даже не собирается снижать цены на жилищно-коммунальные услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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