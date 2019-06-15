2019-06-15T08:38:45+03:00
В мире

Свыше 3 тысяч человек были эвакуированы в Берлине из-за авиабомбы

Снаряд лежал под землей рядом с площадью Александерплац со времен Второй мировой войны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Операция завершилась поздно ночью. Фото: twitter.com/PolizeiBerlin_EОперация завершилась поздно ночью. Фото: twitter.com/PolizeiBerlin_E
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Не менее 3 тысяч человек были эвакуированы в центре Берлина после того, как рабочие обнаружили 100-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны рядом с площадью Александерплац

Инцидент произошел в пятницу, 14 июня. Эвакуация людей продолжалась до полуночи, сам снаряд удалось обезвредить к 01:45 по местному времени (02:45 мск).

Все это время местные жители, в том числе постояльцы дома престарелых, ожидали завершения операции в специальном координационном центре, который спасатели развернули в центре города, передает телерадиостанция RBB.

Сайт kp.ru писал о том, что в Германии нередко находят неразорвавшиеся снаряды времен Второй мировой войны. Так, например, годом ранее во время строительных работ рядом с Центральным вокзалом Берлина была обнаружена авиабомба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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